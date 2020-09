Covid-19, 9 nuovi positivi: 5 ad Aprilia, 2 a Fondi poi Latina e Sezze

Nove le nuove positività riscontrate dall’Asl di Latina che spiega come rispetto alla giornata precedente si registrano 9 nuovi casi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (5), di Fondi (2), di Latina (1), e di Sezze (1).

Oltre ai nove positivi, nel bollettino si precisa come ci sono anche altri due nuovi casi non residenti in provincia. I casi totali riscontrati da inizio emergenza e che hanno visto coinvolti i cittadini pontini sono 789. Gli attualmente positivi sono 205, di cui 168 sono trattati a domicilio.

“Si comunica – precisano dall’Asl – che nella giornata di domenica 6 settembre p.v. il servizio di “drive-in” per l’effettuazione dei tamponi, sito presso l’ospedale S.M. Goretti di Latina, chiuderà alle ore 14.00″.