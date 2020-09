Volpe uccisa a Latina, l’assessore Bellini: “Atto vergognoso”

“L’uccisione e la mutilazione di una volpe, il cui corpo è stato brutalmente “esposto” su un cartello nell’Oasi Verde Susetta Guerrini, è un atto vergognoso che non può lasciarci indifferenti. In una società civile non c’è spazio per simili gesti e non posso non esprimere pubblicamente tutta la mia indignazione per quanto accaduto.

Siamo al fianco di tutti coloro, associazioni o semplici cittadini, che si impegnano con sensibilità, ogni giorno, per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali. Auspichiamo che le indagini possano portare presto all’individuazione dei responsabili di questo brutale gesto“.

Così, in una nota diffusa nella giornata di ieri, lunedì 31 agosto, l’assessore all’ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini, a seguito del ritrovamento del corpo di una volpe di circa 4 mesi morta con zampe e testa a penzoloni e coda mozzata. L’animale senza vita è stato ‘esposto’ sopra la tettoia di un cartello.

La notizia, rimbalzata sulle pagine della cronaca nazionale, ha destato scalpore per la brutalità del gesto.