Priverno, 27enne evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

Ieri, 31 agosto, alle ore 15.00 circa, a Priverno, i militari dell’Arma del posto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, sezione penale – che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dall’arma operante – traevano in arresto un 27enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da cui era precedentemente evaso.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma “Regina Coeli”.