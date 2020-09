NOTIZIA FLASH – Gli 11 candidati esclusi dalle 3 liste che sostengono Luigi Parisella per ora non saranno riammessi. Lo ha stabilito il Tar che si è pronunciato sui ricorsi presentati dal comitato elettorale del candidato sindaco. Ed ora si sta vagliando come da prassi la strada del Consiglio di Stato. Com’è noto, 5 candidati sono della lista Riscossa Fondana altri 5 di Fondi Terra Nostra ed uno di La Mia Fondi.