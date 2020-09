Atti vandalici in città, scritte anche su Palazzo Mazzoni

Atti vandalici a Palazzo Mazzoni, ancora danni in centro a Sabaudia. La scia di raid vandalici con cui il centro storico di Sabaudia viene bersagliato da settimane non si ferma. Anzi. E luoghi come Palazzo Mazzoni diventano nella notte posti per bivaccare come dimostrato dai rifiuti che ogni giorno si trovano sul retro della struttura. Sul funzionamento delle telecamere invece non si sa nulla. Un interrogativo posto nuovamente subito dopo le scritte apparse sulla torre civica. Anche alcune attività commerciali sono state danneggiate.