Anno scolastico, la nota dall’istituto Pollione

Dall’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione la nota per l’inizio dell’anno scolastico :

“Annunziata Marciano dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo V.Pollione di Formia spera che il prossimo anno scolastico possa essere avviato rispondendo ai bisogni e al contempo nella condivisione di tutte le azioni didattiche in presenza e a distanza come predisposto nella organizzazione che ha impegnato tutti nel corso dell’estate. Auspica soprattutto la massima collaborazione delle famiglie come condiviso negli incontri con i rappresentanti dei genitori ai quali seguiranno incontri organizzativi dopo aver sentito gli organi collegiali, chiede l’osservanza delle norme, disposizioni vigenti nella consapevolezza del rischio di malattia che comunque, come dice il CTS, è esistente.

Non nasconde le difficoltà che si dovranno fronteggiare sia per il personale richiesto di cui è ancora in attesa e soprattutto per il materiale promesso. Ad oggi all’Istituto Pollione non sono ancora stati consegnati i banchi e sono state recapitati solo 20 flaconcini di disinfettante da 500 Ml e un centinaio di mascherine. La scuola ha provveduto comunque in autonomia ad acquistare dispositivi, disinfettanti e quanto necessario pur con le esigue risorse”.