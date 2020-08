Dopo 40 anni il caporeparto Di Biasi va in pensione: il saluto del Comando dei Vigili del Fuoco (#VIDEO)

Con un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale quando era la mezzanotte di oggi, lunedì 31 agosto, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha voluto salutare il Caporeparto esperto Vincenzo Di Biasi, che dopo più di 40 anni, lascia il servizio per andare in pensione.

“Il turno notturno di questa notte, 30 agosto 2020, è l’ultimo di servizio del Capo Reparto Esperto Vincenzo Di Biasi. – si legge nel post – Il Comandante Provinciale, i Funzionari e tutto il personale del Comando di Latina lo ringraziano per l’onorato servizio svolto nel Corpo per più di 40 anni…“

“Era settembre 1979 appena diciannovenne misi piede all’interno di quella che era ed è considerata la fucina o come qualcuno ha voluto chiamarla …la casa dei vigili del fuoco ..bè da allora con una parentesi durata un lustro quella è stata la mia casa..la mia missione talvolta sacrificando la famiglia..che non finirò mai di ringraziare….

Ora ilt raguardo è raggiunto…..non pensavo di emozionarmi…ma così non è stato ..in un attimo ho rivisto tutto dal primo giorno a Capannelle come militare..passando poi per tutte le varie fasi del servizio permanente ricordando tutti i colleghi che si sono succeduti in questi anni..voglio ringraziare chi mi ha formato…e chi mi ha sopportato e supportato…

a voi ragazzi dico..questo non è un lavoro ma una MISSIONE…Grazie..Grazie..Grazie..vi porterò nel cuore”.