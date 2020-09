Scia di schiuma scura tra Formia e Minturno, allertata la Guardia Costiera

Un risveglio torbido, quello di questa mattina sulla costa formiana e quella di Minturno, dove in diversi hanno notato la scia di schiuma e acqua scura “colorare” il litorale.









Immediate sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti, tra cui la Guardia Costiera.

Nel frattempo la “marea nera” si sta spostando dal lungomare di Scauri raggiungendo il porticciolo romano di Gianola.







Inutile fare ipotesi, ma da come si presenta, molti temono che la striscia in mare possa essere inquinante, anche se ovviamente serviranno delle analisi per supportare questa tesi.