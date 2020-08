Maltempo, lunedì d’autunno: vento, pioggia temporali e allerta meteo

Una giornata di brutto tempo quella prevista per lunedì 31 agosto. Arriva il bollettino dalla Regione Lazio che mette in allarme sulle condizioni meteo avverse previste dalla mattina del 31 agosto per 12-18 ore.

Si parla di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti dalla tarda mattinata e per le successive 12-18 ore, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, nonché mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione:

RISCHIO VENTO:

ALLERTA GIALLA su Zone A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), F (Bacini Costieri Sud);

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:

ALLERTA ARANCIONE IDROGEOLOGICA su Zone A (Bacini Costieri Nord), D (Roma);

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA su Zone B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud); G (Bacino del Liri)

ALLERTA ARANCIONE IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su Zone A (Bacini Costieri Nord), D (Roma);

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su Zone B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud); G (Bacino del Liri)