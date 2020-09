Fermato a bordo di uno scooter rubato, denunciato per ricettazione

Nella giornata di venerdì 28 agosto i carabinieri di Latina hanno denunciato a piede libero per “ricettazione” un 26enne.

“Nella circostanza – spiegano i militari – il denunciato, in compagnia di altro giovane, entrambi in sella ad uno scooter, si aggiravano nei pressi del “Conad” di via Paganini e, notata la presenza della pattuglia, tentavano di allontanarsi. Il passeggero si dava alla fuga a piedi lasciando perdere le proprie tracce mentre – il 26enne – veniva fermato dai militari accertando che il citato ciclomotore era oggetto di furto denunciato presso il questo Comando Stazione. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario”.