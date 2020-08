Il 30 agosto 2020, nella notte, in Priverno, i Carabinieri del locale Comando Stazione traevano in arresto, per “evasione”, un 27enne.

L’uomo veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione domiciliare.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza di quel Comando Arma, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.