Covid-19, 21 nuovi positivi: tutti a casa. I nuovi contagiati in 9 comuni

Il bollettino dell’Asl di Latina non lascia scampo ad interpretazioni, il virus c’è e circola, ma fortunatamente i contagiati non stanno così male da richiedere l’ospedalizzazione, o peggio la terapia intensiva. Tutti i nuovi positivi sono trattati a domicilio

Ben 21 nuovi casi (ieri erano 18) evidenziano come siano coinvolti i Comuni di: Aprilia (3), Cori (1), Formia(1), Fondi (1), Latina

(11), Minturno (1), Sabaudia (1), Santi Cosma e Damiano (1) e Terracina (1). Non si registrano nuovi decessi.

L’Asl, ovviamente, non si risparmia nelle raccomandazioni a tutta la popolazione e in particolar modo ai giovani: “non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla

mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.