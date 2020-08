Cambio al comando dei Carabinieri ad Aprilia: a Mascolo succede Parente

Dopo nove anni il Capitano Pierluigi Mascolo lascia il comando del nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia e va a ricoprire un altro importante incarico, ovvero il comando della Compagnia Carabinieri di Follonica (GR). Giunto ad Aprilia nel mese di ottobre 2011, il Capitano Mascolo ha ricoperto fino al mese di novembre 2016 il ruolo di comandante della sezione radiomobile, da novembre 2016 a gennaio 2020 il ruolo di comandante della sezione operativa e da gennaio 2020 ad oggi il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile. L’Ufficiale si è distinto per il contrasto ai reati predatori, alla violenza di genere ed allo spaccio di stupefacenti. In un territorio complesso come quello apriliano, sotto il comando del Capitano Mascolo sono stati portati a termine brillanti risultati operativi, tra i quali si può ricordare:

l’operazione “Miriade” che portò all’arresto di 10 persone dedite allo spacco di stupefacenti Aprilia (LT), Roma, Brembate di Sopra (BG), Velletri (RM) e Cassino (FR), con il sequestro di ingenti quantitativi di droga;

l’operazione “Touchdown” che portò all’arresto di 19 persone e mise in luce una serie di condotte illecite poste in essere da amministratori e funzionari pubblici dei comuni di Cisterna di Latina (LT), Anzio (RM) oltreché da imprenditori accreditati per l’esecuzione di lavori presso quelle amministrazioni;

l’arresto dei due soggetti responsabili dell’omicidio di PALLI Luca, avvenuto ad Aprilia (LT) il 31.10.2017 mediante l’esplosione di colpi di armi da fuoco;

l’arresto del responsabile dell’omicidio di MARTUFI Armando, avvenuto a Cori la notte di capodanno del 2018;

l’arresto di diversi “catturandi”, il sequestro di numerose armi e la cattura di soggetti responsabili di efferate rapine ai danni di esercizi commerciali e cittadini della zona.

Al comando del Nucleo Operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia giungerà a giorni da Alcamo (TP) il Capitano Nicola Parente.