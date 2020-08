Auto danneggiata, è del segretario dell’associazione vittime delle marocchinate

L’atto vandalico è avvenuto durante la notte presso la stazione ferroviaria di Sezze Romano. Non un sassolino partito per sbaglio ma tante pietre usare per “lapidare” una vettura parcheggiata.

L’auto, però, è di proprietà del segretario dell’associazione nazionale delle Vittime delle Marocchinate. A dare la notizia e a parlare di “atto intimidatorio”, è il presidente dell’associazione Emiliano Ciotti, che con un post sui social e il corredo fotografico lancia la denuncia.