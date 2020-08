I Carabinieri di Priverno, nella giornata di sabato hanno identificavano e denunciato a piede libero per il reato di “tentato furto” un 29enne del luogo.

Secondo quanto riportato dai militari, l’uomo avrebbe “tentato di forzare, il vano sottosella di un ciclomotore parcheggiato in una pubblica via, non riuscendo nel proposito criminale a causa del sopraggiungere del proprietario”.