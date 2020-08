Incendio di sterpaglie fuori controllo, rischi per case e gas: denunciato il presunto autore

Nella giornata di venerdì, gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno identificato e deferito in stato di libertà un uomo di 64 anni. Sull’uomo gravano pesanti elementi probatori in ordine a un incendio che il medesimo avrebbe appiccato nel lotto di terreno di sua proprietà in zona Franceschetti, nel Comune di Cisterna di Latina, allo scopo di ripulirlo dalle sterpaglie.

“L’incendio, però, alimentato dal forte vento e privo di qualsiasi controllo, nel corso della giornata si è propagato nei terreni adiacenti fino a giungere a ridosso di alcune abitazioni, le cui facciate sono rimaste seriamente danneggiate”, spiegano dalla Questura pontina. “Inoltre, il fuoco si è esteso fino a raggiungere le condutture del gas presenti nei citati terreni”.

Solo il provvidenziale intervento della volante ‘Zara’ del Commissariato, ha permesso di evitare ulteriori, disastrose conseguenze. Difatti, il personale operante, una volta accertata l’entità del pericolo derivante dall’incendio e controllando che nessun cittadino si trovasse nella condizione di rischio venuto a crearsi, ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco e degli addetti della società Italgas che, una volta sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio e a chiudere l’impianto di alimentazione del metano.