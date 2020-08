Formia, posticipata la chiusura della Litoranea ai mezzi pesanti

Niente “disco rosso” da lunedì 31 agosto, lungo il viadotto Litoranea in via lungomare della Repubblica. Il momentaneo stop al transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 24 tonnellate, necessario per i lavori di messa in sicurezza dell’arteria, è stato posticipato al prossimo 9 settembre.

A disporre lo slittamento, in questi giorni auspicato da più parti, un’ordinanza firmata venerdì pomeriggio, a margine di un vertice in Prefettura tra Prefetto, sindaco di Formia, tecnici comunali, rappresentanti dei vigili del fuoco, Questura, polizia stradale, polizia locale, Astral e associazioni rappresentanti autotrasportatori, portuali e commercianti.

QUI l’ordinanza in oggetto, la numero 244 del 28-08-2020