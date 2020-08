Elezioni a Terracina, tornano ad essere 7 i candidati sindaco: riammesso Bennato

La notizia è di ieri, il Tar ha dato ragione ad Andrea Bennato che era stato escluso dalla competizione per un patteggiamento risalente al 1997.

Il Tar ha deciso che Andrea Bennato (e di conseguenza le due liste in suo supporto) possono tornare in corsa perché la sentenza risale a prima del 1 gennaio 2000, data da quando è scattata l’incandidabilità per condanne emesse.

Si torna, dunque ad una sfida a sei a Terracina. Non tutti i ricorsi, però sono stati accettati. Definitivamente esclusa, infatti, la civica di Gianfranco Sciscione “Terracivica”. Un candidato, infatti, non avrebbe presentato corretta documentazione ed essendo la lista composta dal numero minimo di componenti, venendo meno uno di questi è decaduta la stessa lista.

