Ultimo appuntamento con “Quattro passi…per Formia”, il programma

Domenica 30 agosto 2020, ore 14.30, in diretta facebook, si conclude la prima serie di “quattro passi …per Formia”, il format ideato e realizzato dalla Pro Loco città di Formia, all’interno dell’ampio progetto “Zaffiri” e dedicato alla promozione e valorizzazione turistica, culturale,archeologica ed enogastronomica del territorio formiano.

Chiude questo primo ciclo del format, una puntata dedicata alla Terra dell’approdo “Hormiae”.

Per la parte riservata alla storia e all’archeologia, il presidente Renato Lombardi e la vicepresidente Rossana Parente, in veste di presentatori e con la regia di Paolo Parasmo, guideranno un tour virtuale via mare, in barca, alla scoperta delle bellezze della nostra città , attraverso lo story telling dettagliato di Marco tedesco, storico dell’arte nonché rappresentante dell’associazione Formiana Saxa.

Dall’archeologia all’arte , poi, con l’artista Alfredo Lagni, che ci apre le porte di casa sua per mostrarci i suoi dipinti e raccontarci la sua arte.

La conclusione questa volta è affidata al salotto letterario,istituito per l’occasione presso la Villa Comunale Umberto I e in cui sarà ospite, istituzionalmente rappresentativa della città di Formia, Carmina Trillino con il suo libro “il mare bianco”.

Si ricorda che il progetto a cura della Pro Loco di Formia è senza scopo di lucro, realizzato con risorse proprie, con la libera collaborazione del direttivo dell’associazione nelle persone di Anna Sorgente e Luigi Saraniero, di altre associazioni e attività produttive.

Le puntate possono essere riviste anche sul canale you tube della pro Loco Formia.