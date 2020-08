Tensione sulle liste, a Fondi esclusi in 11 di Parisella: scatta il ricorso

C’erano già stati i problemi al momento della presentazione delle liste, tant’è che i coordinatori delle tre liste in forza al candidato sindaco di Fondi Luigi Parisella erano stati per diverse ore in Comune sabato, prima presso gli uffici competenti, poi direttamente dinanzi alla commissione elettorale. Dopo una lunga mediazione, sempre secondo i coordinatori civici di Parisella, tutto sembrava poter rientrare con la presentazione di materiale integrativo a quello consegnato.

In foto Pierluigi Avallone, Luigi Vocella, Luigi Parisella e Virginio Palazzo

Ma non è stato così: a quanto pare vengono contestate delle presunte mancanze che formalmente lascerebbero le liste di “Riscossa Fondana”, “Fondi Terra Nostra” e “La Mia Fondi” rispettivamente orfani di cinque nomi le prime due liste e di uno solo l’ultima.

Il condizionale, però, è d’obbligo perché pronto è arrivato il ricorso per rimettere in piedi le liste che rischierebbero di diventare: a 19 quelle di “Riscossa Fondana” e “Fondi Terra Nostra” e a 23 quella de “La Mia Fondi”.

L’esito del ricorso è atteso per l’inizio della prossima settimana, probabilmente tra lunedì e martedì.