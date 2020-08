Il 4 settembre “Il Confronto” tra i sei candidati a sindaco

Una discussione dinamica, con tempi e regole di un evento che ricalchi quelli televisivi. Questo il formato per “Il Confronto”, dibattito tra i candidati a sindaco di Fondi, organizzato dall’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune per venerdì 4 settembre.

Obiettivo Comune, come per le elezioni del 2015, nonostante le difficoltà dovute all’organizzazione di eventi pubblici legati all’emergenza sanitaria, ha voluto garantire la riuscita di uno degli eventi più attesi prima della scadenza elettorale.

Il confronto che si terrà nell’Aula Consiliare “Luigi Einaudi”, in epoca di emergenza Covid-19, si svolgerà “a porte chiuse”. I cittadini potranno conoscere le idee e le proposte dei sei candidati, a partire dalle 19.30, in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Obiettivo Comune”. L’evento, inoltre, sarà visibile anche sulle pagine dei media partner “Radio Civita InBlu”, “h24notizie.com” e “Radio Antenna Musica 92.2” e sulle frequenze di Radio Civita InBlu (101.0).

Per rispettare la massima par condicio, Francesco Ciccone, Raniero De Filippis, Giuseppe Manzo, Beniamino Maschietto, Giulio Mastrobattista e Luigi Parisella saranno seduti uno accanto all’altro in ordine di sorteggio che si svolgerà prima dell’inizio del dibattito. Se qualche candidato risulterà assente, verrà lasciato il posto vuoto e il dibattito si svolgerà regolarmente.

Le domande che verranno poste, in base al “peso” del tema, avranno un tempo di risposta di trenta secondi, un minuto, due minuti, scanditi in sala da un timer. I quesiti saranno frutto di un lavoro di redazione coinvolgendo le varie associazioni e i cittadini fondani ai quali è stato chiesto di inviare proposte di quesiti all’indirizzo mail obiettivocomunefondi@gmail.com entro e non oltre domenica 30 agosto. Ai candidati non saranno fornite in anticipo le domande bensì solo le tematiche sulle quali si svolgerà il confronto.