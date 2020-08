Fondi, la sfida a destra è sentita: dopo Salvini arriva la Meloni

L’annuncio nei giorni scorsi, direttamente dal partito di Fratelli d’Italia e dal suo candidato sindaco Giulio Mastrobattista.

La leader nazionale del partito di destra, Giorgia Meloni sarà a Fondi e Terracina per fare campagna elettorale, un po’ come ha fatto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Però, i due che a livello nazionale più volte hanno parlato di unità del centrodestra per vincere le elezioni ed andare al governo, nelle due città pontine sono su fronti contrapposti.

Salvini a Fondi per la prima volta oltre a riempire una piazza ha lanciato il simbolo della Lega e la candidatura di Beniamino Maschietto, espressione di una civica ma fortemente voluto dal senatore locale Claudio Fazzone. La Meloni, di contro, scende in campo per fare campagna elettorale per l’avvocato Giulio Mastrobattista, espressione di Fratelli d’Italia ma che vede in suo supporto altre due civiche.

L’appuntamento con l’ex ministra del governo Berlusconi, è per mercoledì 2 settembre alle 19.00 al teatro all’aperto di piazza De Gasperi.