Evade dai domiciliari e scatta la denuncia. E’ quanto accaduto oggi a Minturno dove i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà per il reato di “evasione” un 19enne del luogo. Il predetto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, al momento del controllo da parte degli operanti non veniva trovato presso il proprio domicilio.