Ansia per il ristoratore dei vip Johnny Micalusi, ha il Covid

In foto Johnny Micalusi e Diletta Leotta

Johnny Micalusi, il famoso ristoratore dei vip originario di Terracina è in Sardegna, bloccato nel reparto di terapia intensiva a causa del Covid-19.

Intubato e sedato, secondo quanto riportato anche da Dagospia, che ha ripreso l’intervista al fratello e socio Giuliano che parla di come, prima ripartire per il rientro a Roma, non si sentiva molto in forma tra spossatezza e altri malanni, ma nessuno aveva pensato al coronavirus considerando il fatto che non avesse neppure la febbre. Inoltre, sarebbe stato tra coloro che hanno sempre indossato la mascherina, avendo abolito da tempo baci e abbracci.

Johnny, sempre secondo quanto riportato dal fratello, sarebbe diabetico e peserebbe 140 kg e attualmente è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Sassari, che comunicano con la famiglia due volte al giorno.