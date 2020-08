Teatro D’Annunzio, la discussione in commissione cultura

“Latina Bene Comune ha sempre condiviso con tutti le proprie progettualità e le proprie intenzioni sull’utilizzo non solo del Teatro D’Annunzio ma di tutti gli spazi potenzialmente a disposizione delle arti e delle attività sociali nel Palazzo della Cultura e negli altri luoghi della città.

Ben venga quindi l’apertura di un dibattito anche allargato alla città circa l’utilizzo della struttura e alle progettualità che ne derivano. Il teatro è di tutti, degli intellettuali, dei professionisti dello spettacolo, dei dilettanti e anche delle scuole, non solo di danza, dei laboratori teatrali, delle band musicali, delle associazioni, degli attori, delle compagnie, dei cittadini e delle cittadine.

Porterò l’interessante dibattito che si è sviluppato in città all’interno della commissione cultura, venerdì della prossima settimana. È fondamentale che uno degli organi maggiori di indirizzo amministrativo possa discutere del futuro del Teatro e del Palazzo della Cultura. Ascolterò tutti per capire chi è necessario invitare per sviluppare questo approfondimento” . E’ questo il commento dell’assessore D’Achille