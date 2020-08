Incidente al porto, il video della paurosa esplosione del motoscafo: indaga la Capitaneria

Sull’incidente avvenuto mercoledì presso il porto di Ponza, con un motoscafo in cui si è verificata un’esplosione e che ha preso fuoco dopo aver fatto il pieno di benzina, sta indagando la Capitaneria di porto. E un aiuto notevole alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini catturate da una telecamera di sorveglianza del pontile Ponza Mare, che ha ripreso tutta la sequenza dell’accaduto. La famiglia che si trovava sul motoscafo si è salvata miracolosamente e altrettanto miracolosamente in porto non sono rimaste coinvolte altre imbarcazioni. Una vicenda in cui un ruolo importante lo ha avuto un dipendente di Ponza Mare, Giuseppe Cristo, che ha subito tolto la pompa di benzina e poi ha acceso l’elettrompompa per lo spegnimento, incitando anche le persone a buttarsi in mare per mettersi al sicuro. Il motoscafo, distrutto dall’incendio e trainato in rada dalla Dmd Sea Service, è inoltre affondato e dovrà ora essere trovata una soluzione per evitare anche problemi di inquinamento.

IL VIDEO