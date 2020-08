A settembre le messe in tv dal Santuario della Madonna del Colle

Dal 1° al 30 settembre Tv2000 trasmetterà ogni giorno la Santa Messa dal Santuario della Madonna del Colle di Lenola. Nei giorni feriali vi saranno due appuntamenti: la messa delle ore 8.30 su Tv2000 mentre la celebrazione delle ore 19.00 in diretta anche su Vatican News (www.vaticannews.va) e su Radio Civita InBlu (www.radiocivitainblu.it). La domenica vi sarà anche la Messa delle ore 10.00 in diretta su Canale 5.

Il rettore del santuario della Madonna del Colle di Lenola, don Adriano Di Gesù, afferma: “La comunità del Santuario è lieta di poter aprire le porte della Basilica nel mese in cui celebra la festa annuale della Madonna del Colle. La trasmissione della Messa prelude l’incontro reale con il Signore nell’Eucaristia o nella visita di carità che i sacerdoti e gli altri ministri portano nelle case dei nostri fratelli anziani o infermi. È un invito per quanti sono nelle condizioni di farlo a recarsi in Chiesa e cercare ciò Chi prima hanno solo veduto.”

Il santuario della Madonna del Colle elevato alla dignità di Basilica minore da papa Francesco nel 2015 si trova a Lenola, nel territorio della Arcidiocesi di Gaeta. Nacque come segno della conversione del servo di Dio Gabriele Mattei, un giovane di Lenola, che il 14 settembre 1602, rimproverato da un vecchio perché disturbava provocatoriamente una funzione religiosa, aveva deciso di vendicarsi uccidendolo. Colto dal terrore di una visione infernale, Gabriele Mattei invocò la Madonna che gli apparve e gli chiese di scoprire sul Colle del paese una sua immagine nascosta da secoli e la costruzione del Santuario.

Tv2000 ritorna a Lenola dopo aver trasmesso la messa feriale nel mese di novembre scorso, con un seguito di pubblico e la partecipazione della comunità locale. Tv2000 è canale 28 del digitale terreste, sui canali 157 di Sky o 18 di TivùSa, in streaming su tv2000.it. La pagina Facebook Madonna del Colle assicurerà la trasmissione del Novenario dal 5 settembre e la celebrazione mariana serale del 15 settembre presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.