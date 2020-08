Tartarughe marine sul litorale di Fondi, le uova stanno per schiudersi

“Siamo ormai giunti alla fase finale del nido di tartarughe marine, presente sulla spiaggia di Fondi presso il lido Caretta Beach. È infatti nel corso di queste notti che è attesa l’emersione delle piccole tartarughe”. Lo rende noto il Parco Riviera di Ulisse.

“Nel pomeriggio di ieri 25 agosto è stato allestito il presidio per il monitoraggio h24 del nido”, continuano dal Parco. “Assieme al personale dell’Ente Parco (Rete Tartalazio) i numerosi volontari, che già dalle scorse settimane hanno effettuato il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle tracce di tartaruga marina, si stanno alternando in turni di sorveglianza per dare immediata allerta in caso di emersione dei piccoli. Gli stessi volontari approfittando dell’occasione forniscono informazioni e chiarimenti ai numerosi bagnanti che si soffermano incuriositi, così da unire l’attività di conservazione all’attività di sensibilizzazione”.