“Parcheggi fotovoltaici”, la proposta dell’aspirante consigliere di FdI

Catturare i raggi solari tramite una serie di coperture fotovoltaiche installate sul territorio, trasformandoli in energia elettrica da utilizzare per fini sociali e nell’interesse della collettività. Una novità che, nelle intenzioni, potrebbe partire dalle decine di parcheggi presenti lungo il litorale cittadino, per poi allargarsi in altre aree: i veicoli posteggiati avrebbero una sorta di protezione dalla calura, e allo stesso tempo si produrrebbe corrente gratis.

E’ uno dei progetti su cui punta Vera Gionta, che alle prossime elezioni amministrative di Fondi correrà nella lista di Fratelli d’Italia, in appoggio al candidato sindaco Giulio Mastrobattista. Un’idea innovativa incentrata sull’ecosostenibilità, quella di Gionta, laureata in Scienze politiche e titolare dell’agenzia di consulenza medico-legale Loreti Romantini, nonché moglie del dottor Francesco Loreti Romantini, tenente colonnello medico dell’Esercito e specialista in medicina legale.

“Tramite una serie di impianti fotovoltaici ed energy storage finanziati da appositi fondi sovracomunali e collocati in punti strategici come i parcheggi, ci sarebbe la possibilità di fornire energia elettrica ai cittadini indigenti e anche alle strade fondane”, spiega l’aspirante consigliere. Che sottolinea: “A differenza di altri, non sono in cerca di guadagni o visibilità tramite la politica. Non mi serve. La mia discesa in campo corrisponde a una scelta di cuore. Bisogna consegnare un mondo migliore a chi verrà, a partire dai nostri figli. E per farlo credo sia innanzitutto necessario ripensare i modelli di consumo a cui siamo abituati, accelerando progressivamente la transizione verso un nuovo modello energetico che guardi con decisione verso le fonti rinnovabili. In tal senso, a livello locale quello dei ‘parcheggi fotovoltaici’ sarebbe un primo passo, ma concreto e dai benefici ambivalenti”.