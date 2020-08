Lavori sulla Litoranea, autotrasportatori in apprensione: le parole del sindaco di Formia – VIDEO

Con alcuni piloni del “viadotto Ospedale” – ultimo viadotto della S.R. 213 Flacca, tratto via Lungomare della Repubblica – in precario stato di salute e bisognosi di lavori di messa in sicurezza, nei giorni scorsi il Comune di Formia ha emesso un’ordinanza tramite cui si istituisce il restringimento della carreggiata lato mare per la chiusura della banchina tra la seconda e terza campata e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Disposizioni che a partire dalle 7 del 31 agosto saranno integrate dal divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate. Dettaglio, quest’ultimo, che sta mettendo in apprensione soprattutto le imprese che lavorano col porto commerciale di Gaeta: mercoledì in Comune c’è stato un confronto con le rappresentanze degli operatori del settore (e non solo), in cerca di un’alternativa o di un posticipo dello stop ai mezzi pesanti destinatari del disco rosso. Di seguito, le parole del sindaco Paola Villa ai microfoni di h24notizie, rilasciate a margine dell’incontro: