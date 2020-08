Esplosione al porto di Ponza: barca a fuoco – FOTO

Incidente al porto di Ponza. Un motoscafo ha preso fuoco. Ha fatto benzina e poi, acceso il motore, si è verificata un’esplosione e l’imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme. A bordo c’erano una coppia e la figlia. La deflagrazione li ha fatti finire in acqua. Se la sono cavata con qualche escoriazione. Sul posto carabinieri, guardie costiere e 118. A spegnere l’incendio hanno provveduto subito il personale del distributore di carburante, del pontile Ponza Mare e del traghetto Carloforte. indagini sulle cause dell’incidente. Il motoscafo, rimorchiato dalla Dmd Sea Service, è stato portato ora in rada.