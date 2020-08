Al via sull’isola la 39a edizione del seminario di formazione federalista

Inizierà domenica e terminerà il 4 settembre, a Ventotene, la 39a edizione del seminario di formazione federalista dal titolo “Il federalismo in Europa e nel mondo. Dall’Unione monetaria agli Stati Uniti d’Europa”, organizzato dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli.

Verranno affrontati i temi della crisi generata dalla pandemia, del varo del fondo Next Generation Eu e dell’instabilità del quadro mondiale.

“L’ennesima crisi globale scatenata dallo scoppio della pandemia rende sempre più indifferibile il rilancio del processo di unificazione europea. In questi mesi è emersa una volontà di affrontare uniti la crisi, che va consolidata con una profonda riforma delle istituzioni europee che renda permanente la solidarietà europea e offra un modello di unità da presentare al mondo, per un approccio cooperativo di fronte alle enormi sfide globali che abbiamo di fronte. Al Seminario di Ventotene, 120 giovani si ritrovano per approfondire il pensiero federalista e confrontarsi su proposte operative per il lancio di una forte iniziativa politica per la Federazione europea e per un mondo governato”, ha dichiarato Federico Brunelli, direttore dell’Istituto Altiero Spinelli.

Domenica, alle ore 17, alla cerimonia di apertura interverranno Giorgio Anselmi, presidente dell’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, il sindaco Gerardo Santomauro, Antonio Argenziano, segretario generale Gioventù Federalista Europea, Alessandra Sartore, assessore alla programmazione economica e al bilancio della Regione Lazio, Francesco Tufarelli, della Presidenza del Consiglio dei ministri, il deputato Alessandro Fusacchia, e gli europarlamentari Domenec Devesa e Salvatore De Meo.

Il 4 settembre, alle ore 9.30, prevista invece la sessione conclusiva del Seminario “Solidarietà europea vs nazionalismo: verso l’Unione politica”, presieduta da Federico Brunelli, direttore dell’Istituto Spinelli, con gli interventi di Luisa Trumellini, segretaria generale Movimento Federalista Europeo, Paolo Acunzo, vice residente Movimento Federalista Europeo, Matteo Gori, presidente Gioventù Federalista Europea, Alessandro Capriccioli, presidente Commissione affari europei e internazionali del consiglio regionale del Lazio, Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, Silvia Costa, commissaria straordinaria per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano, Antonella Valmorbida, segretaria generale Alda, il senatore Tommaso Nannicini, la deputata Lia Quartapelle, Sandro Gozi, parlamentare europeo e presidente dell’Unione dei federalisti europei, e l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio.

Nei sei giorni del Seminario si alterneranno infine come relatori esponenti del Movimento Federalista Europeo, di organizzazioni partner, dell’Università e del mondo politico ed istituzionale.