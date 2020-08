Parcheggiatore pestato e rapinato, indagini in corso

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del pestaggio avvenuto all’interno di un’area di sosta che si trova nell’Azienda Vallicola Lago di Paola a Sabaudia. Un parcheggio di scambio per il mare teatro ieri di un violento pestaggio finito con un “bottino” di 150 euro. Ad essere aggredito ieri pomeriggio intorno alle 16.30 un dipendente dell’Azienda Vallicola che lavora come parcheggiatore.

Due gli aggressori, con il volto travisato dal cappuccio di una felpa. Il parcheggiatore a causa delle ferite riportate è stato trasferito presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non si esclude che i malviventi siano fuggiti passando dalla duna. Le indagini dei Carabinieri di Sabaudia sono in corso per ricostruire quanto accaduto e fare completamente luce sulla violenta aggressione.