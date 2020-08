Coronavirus in provincia di Latina, registrati 7 nuovi casi

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 7 nuovi casi positivi, di cui 6 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), di Cisterna di Latina (1), di Latina (2) e di Sezze (2).

Si registrano anche 5 casi nuovi positivi, non residenti in provincia.

I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dalla Sardegna e dall’estero. Non si registrano nuovi decessi.

LA TABELLA: Casi 708 – Prevalenza 12,31 – Guariti 540 – Persone Decedute 37 – Positivi 131 – di cui a domicilio 92

La Asl di Latina raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la Direzione Generale dell’Azienda ASL.