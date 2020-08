Il piccolo Zeeshan è stato ritrovato a Terracina, la buona notizia

E’ stato ritrovato, fortunatamente, Zeeshan il bambino pakistano di 10 anni scomparso ieri a Fondi dove era stato visto per l’ultima volta intorno alle 15.10. Il tam tam iniziato sui social network ha permesso che il piccolo fosse riconosciuto. Ad accorgersi della sua presenza l’autista di una navetta comunale di Terracina che ha portato il bambino ad un chiosco dove poi sono stati chiamati i Carabinieri.

La bicicletta era stata trovata presso la stazione di Fondi quindi sin da subito le indagini si erano concentrate sui mezzi pubblici. L’importante è che il bambino sia stato ritrovato anche se le indagini proseguono per capire cosa abbia fatto in queste ore e se fosse in compagnia di qualcuno.