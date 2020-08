Incidente sul lavoro con “giallo”, il fatto a Latina

Foto Archivio

Gli inquirenti ci vogliono vedere chiaro, perché dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che qualcosa non torna.

I fatti sarebbero stati riscontrati a seguito della segnalazione di un possibile infortunio sul lavoro nelle campagne alla periferia del capoluogo. Una volta che i sanitari sono arrivati sul luogo hanno riscontrato i problemi e dopo le prime cure avrebbero trasportato l’uomo in eliambulanza presso l’ospedale di Latina. Il bracciante non sarebbe in gravi condizioni, ma a non convincere sono le dinamiche che potrebbero aver portato l’uomo all’infortunio.

Il bracciante, secondo quanto riportato da “Latina Oggi”, sarebbe caduto da quattro metri, ma nell’azienda agricola non esistono strutture così alte. Così non si può escludere che l’incidente possa essere anche avvenuto altrove. Sulla questione indaga la Polizia e l’Asl.