Elezioni a Fondi: presentate 16 liste, 6 i candidati sindaco

Sfida a sei come nelle anticipazioni dei giorni scorsi per la fascia tricolore. Tante le liste in campo (16), molti anche i candidati sindaco (6). I coordinatori di alcune liste in Comune in attesa dell’ok dall’ufficio elettorale fino al tardo pomeriggio inoltrato, ma alla fine tutto sembra essere andato per il meglio.

C’è voluto il tardo pomeriggio per riuscire ad avere il numero definitivo degli aspiranti consiglieri comunali e delle liste ufficiali presentate. Sono 366 gli aspiranti consiglieri comunali quasi uno ogni 100 abitanti per una frammentazione che con ogni probabilità farà abbassare la media dei mister preferenze.

Alle pagine successive nomi, simboli e foto dei candidati alla carica di sindaco. A sfidarsi come candidati a sindaco Luigi Parisella in campo con le liste “Riscossa Fondana”, “La mia Fondi” e “Fondi Terra Nostra”; Beniamino Maschietto in cui supporto ha “Forza Italia”, “Lega”, “Democrazia Cristiana”, “Io Si”, “Litorale e Sviluppo Fondano” e “Noi”; Raniero De Filippis con la sua “Camminare Insieme” e il “Partito Democratico”; Francesco Ciccone con la civica “Fondi Vera”, Giulio Mastrobattista che dovrebbe avere tre liste in suo supporto e Giuseppe Manzo con i Cinque Stelle.

A PAGINA 2 LA LISTA DI GIUSEPPE MANZO

A PAGINA 3 LE LISTE DI RANIERO DE FILIPPIS

A PAGINA 4 LA LISTA DI FRANCESCO CICCONE

A PAGINA 5 LE LISTE DI BENIAMINO MASCHIETTO

A PAGINA 6 LE LISTE DI LUIGI PARISELLA

A PAGINA 7 LE LISTE DI GIULIO MASTROBATTISTA

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7