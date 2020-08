Campagna elettorale a Fondi, giovedì mattina arriva Salvini

Si infiamma la campagna elettorale per le comunali a Fondi, dove il prossimo 20-21 settembre si vota per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. A ridosso della presentazione delle liste, nella serata di venerdì, si è diffusa la notizia dell’arrivo in città del leader della Lega Matteo Salvini. Proprio la Lega, infatti, sta presentando una lista in supporto al candidato sindaco dell’amministrazione uscente Beniamino Maschietto.

Il comizio, per la prima volta di Salvini a Fondi, è previsto per giovedì 27 agosto alle 11 in piazza duomo, dinanzi la chiesa di San Pietro. Appuntamento sicuramente sentito per i candidati del carroccio alle amministrative, ma anche per gli esponenti della destra locale. Difficile, però, immaginare il bagno di folla per un appuntamento fissato in una delle ore più calde in uno dei luoghi meno popolosi durante le ore diurne delle caldi estati nella Piana, ovvero il centro storico.

Sicuramente, però, l’ex ministro dell’Interno ha un’agenda molto fitta e pur di averlo a Fondi ad inizio campagna elettorale si è accettato anche il compromesso con il la calura.