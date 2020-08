Prende il via “Notti d’estate a Latina Scalo”. Il programma degli eventi

Inizierà oggi, venerdì 21 agosto, “Notti d’estate a Latina Scalo”, la prima manifestazione a prendere il via nell’ambito della “Rassegna estiva 2020”, bandita con avviso pubblico dall’assessorato alla Cultura del Comune di Latina.

Il programma di Latina Scalo è stato allestito dalla capofila “Luogo Arte Accademica Musicale2 e dalle altre associazioni della rete 2Cinema Enal – Insieme per Latina Scalo” e si terrà in concomitanza con i fine settimana in cui è stata istituita la ZTL allo Scalo, che rimarrà in vigore fino al 13 settembre.

Concerti, mostre e spettacoli animeranno Latina Scalo in quest’ultimo mese di estate nel pieno rispetto delle misure vigenti anti-Covid. Pur essendo libero l’ingresso agli eventi, i posti saranno comunque limitati e sarà necessario prenotare (è possibile chiamare i seguenti numeri: 3405904838 e 3383688739).

«Il bando degli eventi culturali, la rassegna dei Giardini in Comune, il Giardino Contemporaneo e le Immersioni Sonore delle Politiche Giovanili al Lido – commenta Fabio D’Achille, presidente della Commissione Cultura del Comune – tengono unita tutta la città, dal mare fino allo Scalo, in questa Fase 3».

I programmi delle altre manifestazioni inserite nella “Rassegna estiva 2020” saranno diffusi nei prossimi giorni e prenderanno il via nel mese di settembre.

