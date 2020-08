Messa in sicurezza del “viadotto Ospedale”, l’ordinanza

Sono stati disposti i lavori di messa in sicurezza del “viadotto Ospedale” ultimo viadotto della S.R. 213 Flacca – tratto Via Lungomare della Repubblica (direzione Napoli) – ubicato prima della rotatoria di intersezione con la S.S 7 Appia

Come da ordinanza per permettere la messa in sicurezza del viadotto e garantire la pubblica incolumità a partire dalle 7:00 del 24 agosto 2020 e fino al termine dei lavori sono istituiti:

il restringimento della carreggiata lato mare per la chiusura della banchina tra la seconda e terza campata sul viadotto litoranea in Via Lungomare della Repubblica, all’altezza dell’attività commerciale Purificato;

il limite massimo di velocità di 30Km/h sul tratto di strada interessato

Inoltre a partire dalle 7:00 del 31 agosto 2020 e fino al termine dei lavori è istituito:

il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate

Riportiamo l’ ORDINANZA N. 243 DEL 20.08.2020 per intero