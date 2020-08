HC Fondi, da Gaeta arriva Antonio Ciccolella

Altro colpo di mercato in casa HC Fondi: alla corte di mister Giacinto De Santis arriva Antonio Ciccolella, negli anni passati punto fermo del Gaeta Sporting Club di Salvatore Onelli.

Il terzino gaetano, classe ’98, ha iniziato la sua giovane carriera nelle formazioni giovanili del club del Golfo per poi approdare, sempre in maglia biancorossa, nel massimo campionato italiano.

La dirigenza rossoblu, in questo periodo che sembrava di stallo, è stata molto vigile sul mercato e alla prima occasione non si è fatta cogliere impreparata, andando così a puntellare la giovanissima rosa a disposizione del proprio tecnico Giacinto De Santis, il quale commenta così l’arrivo di Ciccolella: “Antonio è una tipologia di giocatore che cercavamo, poiché ci darà kili, centimetri e sarà molto utile nella nostra tipologia di difesa, dove si sta inserendo bene, così come in fase offensiva. Ha ampi margini di miglioramento, si è messo a completa disposizione e sono certo che le sue qualità possano venire fuori definitivamente”.

Queste, invece, le prime parole di Ciccolella da giocatore dell’HC Fondi: “Sono certo che uniti potremmo avere molte soddisfazioni e fare buone cose durante questo campionato”.