Essenza 13, appuntamento presso il parco archeologico di Priverno

Da un’idea di Filippo Venditti il Comune di Priverno, in collaborazione con il Centro Danza Piedi Scalzi, il prossimo 5 settembre presso il parco archeologico presenta Essenza 13, l’adattamento a danza del romanzo Profumo di Patrick Süskind.

Sinossi – Grenouille nasce a Parigi. Brutto, apparentemente insensibile, ha una caratteristica inquietante: non emana alcun odore. Per questa ragione ispira repulsione a chiunque lo avvicini, per prima la madre stessa che lo abbandona appena nato. Uomo da un dono raro, un olfatto finissimo, quasi chirurgico, in grado di percepire e catalogare qualsiasi nota di odore. Consapevole di questa sua unica qualità decide di diventare il più grande profumiere del mondo, coltivando un sogno folle che nulla ha a che fare con la ricerca di fama e ricchezza: vuole dominare il cuore degli uomini creando un profumo capace di cagionare l’amore in chiunque lo annusi. Per realizzare il sublime profumo dell’Amore universale Jean-Baptiste Grenouille non si ferma nemmeno di fronte all’omicidio di 13 giovani donne, alle quali ruba la vita insieme alla sublime fragranza dell’amore. Perché all’amore Grenouille, incapace di amare, non può rinunciare. Un folle progetto che richiederà il suo tributo di orrore, sangue, dolore.

“La manifestazione si svolgerà in sicurezza secondo i dettami della normativa anti Covid-19 vigente”, sottolineano dall’organizzazione. L’ingresso sarà gratuito dietro prenotazione obbligatoria, telefonando al numero 0773-912206 (Segreteria Comune ) in orari di ufficio.