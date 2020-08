Arena Virgilio nei giorni del Covid: tra conferme e annullamenti

La direzione di Arena Virgilio, in virtù dell’evolversi dell’emergenza Coronavirus e, conseguentemente, della pubblicazione dell’ordinanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute il 16 Agosto 2020, all’esito di un confronto avuto con il management degli artisti Ivan Granatino & Blair, comunica che il concerto previsto per venerdì 21 agosto 2020 è annullato.

“Tale decisione – spiegano dall’organizzazione – giunge alla luce dell’aumento dei casi di contagio registrati in questi ultimi giorni, che hanno interessato in modo particolare i giovani, i quali rappresentano il pubblico di riferimento per tale tipologia di evento. Sarebbe, infatti, pressoché impossibile, oltre che inconciliabile rispetto a tale spettacolo, controllare l’esuberanza degli adolescenti che, spinti dall’entusiasmo verso i loro idoli, tenderebbero a non rispettare la distanza interpersonale e le altre misure sanitarie previste per il contenimento del contagio. Ciò con evidenti rischi per la salute non soltanto del pubblico presente, ma anche di tutti coloro che collaborano per la realizzazione dello spettacolo.

La decisione di annullare l’evento deriva anche dalla consapevolezza di preservare l’immagine della Città di Gaeta e di tutta l’Amministrazione Comunale, che, anche in quest’anno difficile, ha reso possibile la realizzazione della rassegna “Arena Virgilio”. Ci scusiamo pertanto con i nostri clienti e soprattutto con coloro che avevano acquistato i biglietti, che saranno regolarmente rimborsati presso le prevendite dove è stato effettuato l’acquisto. Ricordiamo, infine, che lo spettacolo “Un angelo per custode” del giorno 22 agosto con Biagio Izzo, si terrà regolarmente”. INFO LINE 328.6134275 – 0771.460013