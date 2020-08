Tornata dalla Sardegna, è positiva al Covid: sgomberato residence a Terracina

Non immaginando di essere positiva al Covid-19, una ragazza di 24 anni tornata da una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna, si è recata sul litorale di Terracina. Portando le autorità, una volta scoperto il contagio, a mettere in atto il protocollo anti-coronavirus.

Il risultato del tampone ha imposto quindi, in misura preventiva, la chiusura del residence e stabilimento balneare ‘Lido Enea’, a Terracina, dove la giovane si è recata nei giorni scorsi, in modo da permettere la sanificazione.

In queste ore, inoltre, come da prassi si sta provvedendo a ricostruire il tracking dei contatti avuti dalla ragazza, in special modo delle presenze presso la spiaggia del lido.