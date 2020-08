Occupazione abusiva di spiagge libere: raffica di verbali della Guardia Costiera

“Ancora controlli effettuati dalla Guardia Costiera, nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro”, per il rispetto delle norme che regolano l’utilizzo delle spiagge.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute, nei passati giorni, ai Comandi della Guardia Costiera di Gaeta e Scauri, da parte di bagnanti che frequentano il litorale di Minturno, più precisamente i tratti di arenile libero nelle vicinanze dei lidi “Tahiti”, “Mexico” e “Topless” e in prossimità della foce del Garigliano, sono stati effettuati mirati controlli, congiuntamente al personale della Polizia Locale di Minturno e di funzionari dell’Ufficio Igiene del Comune di Minturno, al fine di reprimere le illecite condotte di preventiva occupazione dei litorali mediante il pre-posizionamento delle attrezzature balneari.

Durante gli accertamenti, sono state rinvenute numerose attrezzature balneari (81 ombrelloni, 54 tra lettini, sedie in plastica e sdraio di vario colore, 4 tavoli ed 1 gazebo in pvc di 9 metri quadrati). Tutto il materiale individuato dal personale operante è stato prontamente rimosso da personale incaricato dal Comune e posto sotto sequestro amministrativo.

Nel corso delle attività, inoltre, è stato rinvenuto un gommone di circa 4 metri, privo di motore, lasciato incustodito sull’arenile. A seguito delle verifiche effettuate è stato identificato il proprietario al quale è stata elevata la prevista sanzione amministrativa.

In totale sono elevati 82 verbali amministrativi, con relativi sequestri, per un totale di 16.400 euro.

Le operazioni condotte hanno consentito altresì la restituzione, alla pubblica e libera fruizione della collettività, di circa 3.000 metri quadrati di arenile.

Una analoga attività era stata effettuata il 14 agosto scorso, sempre dal personale della Guardia Costiera di Scauri: in quel caso, in località “Monte d’Argento” del Comune di Minturno era stato verbalizzato, con una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro, un soggetto autorizzato al noleggio di attrezzature balneari che aveva pre-posizionato, in assenza di clienti, 20 ombrelloni e 40 lettini, occupando abusivamente una porzione di arenile. Oltre alla sanzione amministrativa lo stesso trasgressore era stato opportunamente diffidato a rimuovere le attrezzature illecitamente posizionate”.

Ne ha dato notizia la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta.