Proseguono i lavori presso la scuola dell’infanzia di Bassiano

A Bassiano, proseguono senza sosta i lavori presso il plesso scolastico dell’infanzia sito in via della Croce. I lavori, finanziati dalla Regione Lazio, prevedono l’adeguamento della struttura alla recente normativa antincendio, l’efficientamento energetico, l’adeguamento degli impianti tecnici alle vigenti normative ed il miglioramento dell’accessibilità dei disabili attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ovviamente soddisfatto il sindaco Domenico Guidi: “Proseguiamo senza sosta, per far avere le aule pronte prima all’inizio dell’anno scolastico”, fa sapere. “Abbiamo avuto dei rallentamenti dovuti all’emergenza Covid e ringrazio gli uffici che stanno hanno permesso l’ottenimento del finanziamento e la finalizzazione dell’opera, in questo periodo particolare” prosegue “la scuole sono state sempre tutelate e verranno ulteriormente potenziate, non solo strutturalmente”.