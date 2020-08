VIDEO – Brignano tra le dune: lo “spot” social pro Sabaudia

Tra i tanti vip ad affollare i litorali della provincia di Latina nella stagione estiva, anche Enrico Brignano. Lo showman romano è a Sabaudia, da dove ha postato sulla propria pagina Instragram un video che lo immortala mentre va a spasso in bici a due passi dal mare. O, meglio, mentre si allena in vista dei prossimi impegni televisivi. Un filmato girato mentre, tra una pedalata e l’altra, si rivolge virtualmente all’amico Lorenzo Jovanotti. E in cui, tra il serio e il faceto, Brignano sentenzia: “Questa è una delle strade più belle, credo, d’Europa, se non del mondo“. Una sorta di improvvisato spot tra le dune del lungomare, insomma.

