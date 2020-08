Sostenibilità e basso impatto ambientale: la prima edizione del Premio “Lido Green Marina di Latina”

Un Premio per l’attività economica più virtuosa del litorale: è la nuova iniziativa ambientale promossa dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina in collaborazione con il Comune di Latina.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli stabilimenti balneari e chioschi del lungomare di Latina e mira a valorizzare e sostenere l’impegno degli operatori che, nel corso della stagione balneare 2020, hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale mettendo a punto una serie di strategie green. Non solo, quindi, attraverso una corretta gestione dei rifiuti, ma anche facendo una serie di scelte sostenibili come l’uso di materiali biodegradabili, iniziative per la minimizzazione della plastica monouso, la cura del verde e il decoro degli spazi comuni.

Il Premio “Lido Green Marina di Latina” si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e comunicazione che ABC, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in atto sul litorale per promuovere una cultura della sostenibilità e sviluppare una nuova consapevolezza ecologica per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare, dell’ecosistema marino. Tutto questo grazie anche al costante lavoro di formazione e informazione svolto dagli Ispettori Ambientali di ABC per fornire alla cittadinanza e agli operatori le informazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti.

Anche quest’anno Latina si è confermata Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Un’importante conferma che premia gli sforzi profusi negli ultimi anni dalla fattiva collaborazione tra ABC e l’Amministrazione sul fronte della qualità ambientale e dei servizi offerti ai bagnanti, come le isole ecologiche presenti sull’arenile. Nelle scorse settimane, inoltre, gli operatori di ABC hanno distribuito materiale informativo per il corretto smaltimento di guanti e mascherine, posacenere tascabili e, presso gli stabilimenti, conetti anti-cicche per la lotta all’abbandono dei mozziconi di sigarette in spiaggia.

Questa prima edizione del Premio “Lido Green Marina di Latina” mira a diventare un appuntamento fisso per i cittadini e gli operatori del territorio, e un’occasione per incentivare e condividere le buone pratiche e i comportamenti virtuosi, perché solamente insieme si può raggiungere un grande risultato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli stabilimenti balneari e/o chioschi di Latina Lido saranno valutati secondo i seguenti criteri:

Quantità e qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato per il successivo avvio a recupero da parte di ABC.

Presenza di attrezzature dedicate alla raccolta differenziata (es. contenitori per una corretta gestione delle diverse frazioni di rifiuti) presso l‘area di vendita dello stabilimento e/o chiosco, che dovranno essere ben visibili e a disposizione dei clienti.

Uso di materiali biodegradabili per la somministrazione di cibo e bevande (es. stoviglie, tovagliette in carta paglia, bicchieri, etc.).

Iniziative per minimizzare l’utilizzo della plastica monouso.

Cura del verde e decoro degli spazi di propria pertinenza senza impattare sull’ambiente. E’ valutato positivamente l’uso di materiali di recupero.

PREMI

I tre stabilimenti balneari e/o chioschi più virtuosi, valutati secondo i 5 criteri previsti, riceveranno la targa “Lido Green Marina di Latina 2020” e un Voucher da spendere in fiori e piante presso un vivaio, un piccolo investimento per il futuro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine della stagione balneare 2020.