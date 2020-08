Itri ricorda “La ciociara”, per i 60 anni del capolavoro di Vittorio De Sica

“Giovedì 20 agosto, alle ore 21,00, a Itri, piazzale Gianni Rodari, si svolgerà una manifestazione culturale per celebrare i 60 anni del film ‘La Ciociara”, di Vittorio De Sica. Il capolavoro, tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, premio Oscar per la migliore interpretazione femminile ad una straordinaria Sophia Loren, verrà proiettato nella versione restaurata che permetterà di ammirare le immagini dei luoghi del sud pontino nei quali è stato girato. In particolare, la città di Itri che partecipò con angoli che costituirono lo sfondo di scene-madri, come la salita di San Gennaro e cittadini che funsero da comparse.

La data scelta per il ricordo del 60esimo della realizzazione coincide con quella citata nel diario che De Sica tenne durante la lavorazione, quando riporta, rivolgendosi alla figlia Emi, che il 20 agosto 1960 il grande attore inglese Peter Sellers fece visita al set per proporgli di dirigere un film e conoscere l’attrice protagonista, di cui successivamente si innamorò.

Di questa visita è rimasta una foto che ritrae l’attore con De Sica, la Loren, Jean Paul Belmondo e Carlo Ponti, che farà parte della mostra allestita da Carlo Alberoni, presidente dell’Associazione Confronto di Fondi, che curerà una brochure con foto e testi, distribuita agli spettatori.

Prima della proiezione, interverranno il Sindaco Antonio Fargiorgio, la Professoressa Antonella Massaro, docente di Diritto penale dell’Università Roma Tre, che parlerà dell’attualità del film nella rappresentazione della violenza sessuale al cinema e Virginio Palazzo, consigliere delegato dell’Associazione Giuseppe De Santis che si soffermerà sul rapporto tra Vittorio De Sica e il Neorealismo. Condurrà la serata il Prof. Salvatore Mazziotti, docente di Storia e Filosofia al Liceo Tasso di Roma.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Itri e della Pro loco di Itri”.