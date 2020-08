Elezioni a Fondi, la corsa a sindaco diventa a sei: ecco Giuseppe Manzo (M5S)

Era nell’aria, ne avevamo parlato anche noi qualche settimana fa, ma non si sapeva se e quando sarebbe arrivata la certificazione della lista dal Movimento.

Oggi c’è questa certezza, basta andare sulla pagina web del Movimento Cinque Stelle e scorrere in basso sulle liste certificate per le Amministrative 2020. Tra quelle del Lazio, compare finalmente anche Fondi. In realtà la comunicazione al meet up locale era arrivata ieri per la certificazione ma con la liberatoria all’utilizzo del logo è arrivato l’ok definitivo.

A guidare la campagna grillina c’è Giuseppe Manzo, noto fotografo locale, che in molti ritraggono come convinto sostenitore dell’ondata a Cinque Stelle da sempre.

La lista, è composta da 16+1, ovvero da 16 candidati consiglieri più il candidato a sindaco. Raggiunto dunque il numero minimo su un massimo di 24 candidati. Non una novità per i grillini locali che, cinque anni fa presentarono una lista numericamente analoga esprimendo un consigliere comunale.

Manzo raggiunge nella corsa alla fascia tricolore Luigi Parisella, Beniamino Maschietto, Raniero De Filippis, Francesco Ciccone e Giulio Mastrobattista. Va ricordato che per la presentazione delle liste bisogna attendere il 22 agosto, nel frattempo questo è il parterre – probabilmente definitivo, salvo sorprese – dei pretendenti alla carica di primo cittadino.